SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Aralık tarihli bültenine göre 1 şirket halka arz onayı aldı.

SPK, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına izin verdi.

SPK'nın dün gece yayımladığı bültene göre halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirket sermayesi 116 milyon lira artırılarak 626 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca mevcut ortaklardan Zekeriya Zeray'ın sahip olduğu 40,8 milyon adet hisse satışa sunulacak.

Zeray GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Zeray GYO halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

Tüm payların satılması durumunda halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL (48 milyon dolar) seviyesinde olacak ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 25'e ulaşacak.