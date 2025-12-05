Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.
Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı.
Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.
Ahmet Çakar da gözaltında
