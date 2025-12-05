Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'

Gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, düzenlemenin iptalini "yerinde bir düzeltme" olarak nitelendirirken, "Bu adım, kamu çalışanlarının gerçek sorunlarını çözmek için yeterli değildir" açıklamasında bulundu.

Kaya, yalnızca belirli bir kesimi kapsayan ücret artışının iş barışını bozacağını, çalışma yaşamında adalet duygusunu zedeleyeceğini ve kamu hizmetlerinin bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğini söyledi. "Kamu yönetiminde ücret dengesi, piramidin tepesine yapılacak ayrıcalıklı artışlarla değil; tüm çalışanları kapsayan adil bir düzenlemeyle sağlanabilir" dedi.

"Doğruya dönüş değerli ama eksik" diyen Kaya, düzenlemenin geri çekilmesinin ardından açık bir çağrıda bulundu:

"Bugün yapılan geri adım, eleştirilerin haklılığını teyit etmiştir. Ancak eksik olan şudur: Ekonomik koşullar ortadadır ve geçinemeyen yalnızca belirli bir kesim değildir. Emekliler başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 30 oranında seyyanen artış yapılmalıdır. Gerçek iyileştirme, tüm çalışanların yaşam maliyetleri karşısında nefes alabileceği bir düzenlemeyle mümkün olur."

Kaya, kamu çalışanlarının aylardır dile getirdiği sorunların yapısal bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, konfederasyonun takipçi olmaya devam edeceğini belirtti.

Konuşmasını, "Bugün yanlış bir adımın geri çekilmesi olumlu bir adımdır; fakat artık doğru olanı yapmak gerekiyor. Çözüm, ayrıcalıklı zam değil, eşit ve hakkaniyetli bir ücret politikasıdır" sözleriyle tamamladı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, önümüzdeki günlerde tüm kamu personelini kapsayan düzenlemeler konusunda temaslarını sürdüreceğini duyurdu.



