Konya'da 'Huzur Vakti': 752. vuslat yıl dönümü törenleri başlıyor

Hoşgörüsü, felsefesi ve öğretileriyle benimsenen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anma törenlerindeki etkinlikler, mistik atmosferiyle farklı coğrafyalardan gelenleri de inancı ve kültürü fark etmeksizin etkiliyor.

Şebiarus programları, Mevlana'nın "gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır" sözünden ilhamla bu yıl belirlenen "Huzur Vakti" temasıyla pazar günü başlayıp 17 Aralık'ta sona erecek.

Törenler, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "Huzur Vakti" yürüyüşüyle başlayacak, ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası okunacak.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Mesnevi sohbetiyle programın sürmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, törenler boyunca her akşam, Sultan 3. Selim'in Suzidilara makamında Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi, Taşbina Kültür Merkezi gibi mekanlarda yapılacak meşklere, panellere, sergilere, söyleşilere, atölye çalışmalarına, konserlere de katılabilecek.

Toplamda 60'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından bu anma törenlerinin 88'incisinin gerçekleştirileceğini belirterek 60'a yakın etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin müşterek düzenlediği programları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğünü anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Şebiarus törenlerimiz her ne kadar 17'sinde bitse de, tamamlandığı andan itibaren biz hiç durmadan bir sonraki senenin hazırlıklarına başlıyoruz. Hazırlıklar yıl boyu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, üniversiteler ve yerel STK'lerle işbirliği içerisinde tertip komiteleri oluşturuldu. Programlar ilmek ilmek, emek emek işlendi. Uluslararası bir program olduğu için ve Türkiye'yi dünyada temsil etmesinden dolayı çok hassas şekilde hazırlanıyoruz."