Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu belirtiliyor.

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.

