Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
05 Aralık 2025
Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.
Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu belirtiliyor.
Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu İstanbul'a getiriliyor.
Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.