Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7'nin 20 yıllık kariyeri tek platformda

Yapay zeka alanında son yılların en hızlı büyüyen girişimlerinden Perplexity, bugün yaptığı açıklamayla Cristiano Ronaldo ile stratejik bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

05 Aralık 2025
Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7'nin 20 yıllık kariyeri tek platformda

Ronaldo'nun şirkete yatırım yaparak ortak kadrosuna katılmasıyla birlikte "Perplexity x CR7" adı verilen özel dijital deneyim merkezi de kullanıcıların erişimine açıldı.

2022'de kurulan ve son yatırım turu sonrasında yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye ulaşan Perplexity, yeni platformuyla futbol tarihine iz bırakan Ronaldo'nun 20 yılı aşkın kariyerini tek bir dijital arşiv altında topluyor.

Yeni deneyim alanında taraftarlar; efsaneleşen gollerini, kariyer istatistiklerini, önemli dönüm noktalarını, daha önce paylaşılmamış hikayeleri etkileşimli bir panel üzerinden inceleyebiliyor.

Bu yönüyle proje, şimdiye kadarki en geniş kapsamlı "CR7 dijital kütüphanesi" olarak nitelendiriliyor.

Ortaklığın ardındaki kişisel bağ

Ronaldo ile Perplexity arasındaki iş birliğinin perde arkasında dikkat çekici bir detay da bulunuyor. Dünyaca ünlü futbolcu, ekim ayında yaptığı bir konuşmayı hazırlarken Perplexity'yi gizlice kullandığını açıklamış ve metni yapay zeka desteğiyle oluşturduğunu söylemişti. Bu itiraf, yapay zekanın artık spor dünyasının en üst düzey isimleri için bile günlük bir araç haline geldiğini göstermişti.

"Merak, büyüklüğün gerekliliğidir"

Ronaldo, ortaklığı X hesabı üzerinden duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Merak, büyüklük için bir gerekliliktir. Her gün yeni sorular sormaya devam ettiğinizde kazanırsınız. Bu yüzden Perplexity'ye yaptığım yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum."

