Bakan Bolat: 2030'da 500 milyar dolar ihracata ulaşmak elimizde

YSK: 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılacak
YSK: 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılacak
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi' geri çekildi
'Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi' geri çekildi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Öğretmen istihdamında yeni dönem: 10 soruda Milli Eğitim Akademisi
Öğretmen istihdamında yeni dönem: 10 soruda Milli Eğitim Akademisi
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: 2030'da 500 milyar dolar ihracata ulaşmak elimizde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality'nin Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı olduğunu belirterek, "Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede onu da başaracağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 13:51, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 13:46
Yazdır
Bakan Bolat: 2030'da 500 milyar dolar ihracata ulaşmak elimizde

Türkiye'nin markalaşma vizyonuna yön veren politika araçlarının, sektör temsilcilerinin ve uluslararası rekabet gücünün en güçlü unsurlarının bir araya geldiği Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marka ve Turquality programının oluşturduğu güçlü ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, markalaşma, inovasyon, kurumsal gelişim, hizmet ve mal ihracatında rekabetçilik gibi başlıklarda derinlikli perspektif sundu.

Etkinlikte, Türkiye'nin küresel marka kapasitesini geliştirmeye yönelik görüşlerin paylaşılması ve yeni işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırlanması hedefleniyor.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 23 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, eğitimden sağlığa, ticaretten ulaştırmaya, enerjiden çevreye, tarımdan sanayiye, hizmetlerden savunma alanına varıncaya kadar çok büyük aşamaların kaydedildiğine dikkati çekti.

İstikrarın bulunmadığı yerde huzurun, performans ve başarının da olmadığını ifade eden Bolat, "İstikrar sağlandıktan sonra doğru adımlarla yenilikler, reformlar, modernleşme, dışa açılma, ekonomi pastasını büyütme hamleleri başarıldığı zaman hem toplam gelir büyüyor hem de kişi başına gelir büyüyebiliyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin ihracat yolculuğu yükselmeye devam ediyor"

Ömer Bolat, Türkiye olmadan uluslararası platformlarda bölgesel ve küresel konuların çözümü noktasında büyük bir eksiklik bulunduğunu söyledi.

Turquality'nin, Türkiye'nin ihracat başarısında çok önemli bir dönüm noktası ve kilometre taşı olduğunu belirten Bolat, "Bugün 400 milyar dolara yaklaştık toplam mal ve hizmetler ihracatında, 500 milyar dolara da ulaşmak elimizde. 2030'a kadar olan sürede onu da başaracağız." dedi.

Bolat, Türkiye'nin ihracat yolculuğunun yükselmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kumbarada küçük küçük tasarruf biriktirir gibi her ay ihracatımıza az da olsa çok da olsa ilaveler yaparak yıl sonunda ihracat rakamlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi ve halkımızı daha müreffeh, daha refah içinde, daha gelişmiş yarınlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak 270,6 milyar doları aştık mal ihracatında, kasım sonu itibarıyla 122,5 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştık. Aralık sonunda 395 milyar doları görmek nasip olacak diye canla başla çalışıyoruz."

"Türkiye, büyümede 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda"

Bakan Bolat, büyümede Türkiye'nin 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmış durumda olduğunu anlatarak, "19,5 milyon istihdamdan devraldığımız Türkiye'yi 32 milyon 750 bin istihdama yükselttik ekim ayı verileri itibarıyla." açıklamasını yaptı.

Bu yıl 11 ayın 9'unda mal ihracatıyla aylık artışların başarıldığını belirten Bolat, "Zaman zaman rekorlar kırıyoruz. Son 32 ayda görevde olduğumuz sürede 17 ayında mal ihracat rekorları kırıldı." ifadelerini kullandı.

Bolat, yeni ülkelerin ve yeni rakiplerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Meydan okumalar, sınamalar devam ediyor. Rekabet gücümüzü devam ettirmek, yeni rakiplerle maliyetler noktasında rekabet edebilmek, kalite noktasında rekabet edebilmek, mevcut pazarlarımızı korumak ve daha geliştirmek ama yeni pazarlar bulmak noktasında çalışıyoruz." diye konuştu.

"Turquality, 20 yılda çok başarılı oldu"

Ömer Bolat, Afrika stratejisi, Asya atağı, Kuzey Amerika atağı, Güney Amerika programı, İslam ülkeleri ile ticareti geliştirme stratejisi ve uzak ülkeler stratejisi gibi programların uygulanmasına devam edildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60'ını direkt ihracatçılara destek olarak kullandıklarını dile getiren Bolat, "Bu yıl 33 milyar liralık bir destek paketini ihracatçılarımıza kanalize ettik." dedi.

Bolat, rekabetçi, beğenilen, tercih edilen bir ürüne sahip olunabilmesi için tüketicinin istek ve beğenilerini karşılayan bir ürünün olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rakiplerinizden daha iyi bir ürün üretmeniz gerekiyor ve fiyatınızın da makul olması, rekabetçi olması gerekiyor. Bunun yanında katma değeri artırabilmek ve ürününüzün daha rekabetçi olabilmesi, marka değerinin olması gerekiyor. İnovasyon katkısının olması gerekiyor. Teknolojik düzeyinin yükselmesi gerekiyor. Turquality, bilinirlik, farkındalık, katma değeri ve kaliteyi yükseltme aracı olarak ortaya çıktı ve 20 yılda çok başarılı oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber