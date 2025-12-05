Öğretmen istihdamında yeni dönem: 10 soruda Milli Eğitim Akademisi

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan "KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50" şeklindeki öğretmen atamalarının sonuncusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Kasım'da yapılmıştı.

Bu atamanın ardından bundan böyle öğretmen istihdamı 10 Ekim 2024'te TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak.

İşte Akademi hakkında merak edilenler:

1- Milli Eğitim Akademisinin temel görevi ne olacak?

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasından, görevdeki öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek.

Akademi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik hazırlanması, yönetici yetiştirme programları ile öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programları uygulanacak.

Akademi, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterliklerini belirleyecek ve gelişen şartlara göre güncelleyecek. Ayrıca talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de Akademide eğitim verilebilecek.

2- Akademiye giriş için uygulanacak süreçler neler? Sözlü mülakat yapılacak mı?

Akademiye alınacak adaylar, Bakanlığın açıklayacağı öğretmen ataması sayısı kadar olacak.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar için Bakanlıkça belirlenecek yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) girmesi gerekecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumdan oluşuyor.

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, bu sınav 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

Akademiye alımlar bu sınav puanındaki üstünlüğe göre olacak ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.

3- Akademide eğitimler nasıl olacak?

Öğretmen adayları Akademi'de teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerden geçecek.

Eğitimin süresi 4 dönem olacak. Her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılacak. Derslerin not ortalaması 100 üzerinden hesaplanacak, 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara, ek bir sınav hakkı verilecek.

Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla adaylar 3 defa değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan form üzerinden yapılacak.

Birinci değerlendirme puanının yüzde 20'si, ikinci değerlendirme puanının yüzde 30'u, üçüncü değerlendirme puanının yüzde 50'si alınarak uygulamalı dersin başarı puanı belirlenecek. Öğretmen adayları, uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olmaları durumunda başarılı sayılacak.

Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40'ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

4- Akademide eğitimler kimler tarafından verilecek?

Profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri, doktora yapmış öğretmenler ile baş öğretmen ve uzman öğretmenler Akademide eğitim verecek.

İstihdam edilecek eğitim personeline fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında profesör unvanına sahip olanlara ders saati başına 320, doçent unvanına sahip olanlara ders saati başına 270, doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlara ders saati başına 220, bu kapsamda bulunmayanlara ise ders saati başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu oluşacak tutarda ek ders ücreti ödenecek.

Akademide ayrıca yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılarak geçici olarak öğretim elemanı da görevlendirilebilecek.

5- Akademideki eğitimlerin ardından kesin olarak öğretmen olunabilecek mi?

Adayların, öğretmen olmak için eğitimleri başarıyla tamamlamaları ve kanun kapsamında belirlenen "Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar"dan herhangi bir cezayı almamaları gerekiyor.

6- Önceki yıllarda üniversitedeki ilgili öğretmenlik programlarından mezun oldum. Akademiye katılmam şart mı?

Evet. Geçmiş yıllarda üniversitelerin ilgili öğretmenlik programlarından mezun olanların da Akademiyi başarıyla tamamlaması gerekecek.

7- Akademi hangi illerde açılacak?

Hazırlık eğitimini vermek üzere Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta Milli Eğitim Akademisi açılacak.

Akademi, Ankara merkezli olacak, ayrıca gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri Bakanlıkça açılabilecek.

8- Öğretmen adayları, hazırlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra ne olacak?

Akademide tüm eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlerine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere 3 yıl boyunca başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak.

9- Kadroya geçişler ne zaman gerçekleştirilecek?

3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

10- Öğretmen adaylarına konaklama imkanı verilecek mi?

Şu ana kadar açılan veya açılma süreci devam eden, konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde öğretmen adaylarına konaklama hizmeti verilecek.