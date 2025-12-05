Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 14:59, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 15:36
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde R.A. idaresindeki yabancı plakalı tır, Emirdağ - Çifteler kara yolu Karacalar köyü kavşağında ışıkta bekleyen Ö.H'nin kullandığı öğrenci servisi ile A.Ç. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 15'i hastaneye kaldırıldı, 5'inin ise sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı.