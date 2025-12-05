İmamoğlu soruşturmasında tahliye edilen 10 zanlı için tutuklama talebi

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüpheliler Engin Gönül, Onur Gülin, Fikri Murat Demir, Arzu Can, Faruk Ceyhan, Savaş Can, Çağatay Takaoğlu, Bulut Aydöner, Doğukan Arıcı ve İlkay Onok'un üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya içerisinde yer alan delil durumu dikkate alındığında, tahliye kararının yerinde olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net