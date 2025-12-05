YSK: 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılacak
YSK'nın bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesi, Çevrecik beldesi, Almus ilçesi Bağtaşı beldesi, Gümüşhane ili merkez ilçesi Tekke beldesi, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2025 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 15:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 15:48
