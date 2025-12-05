YSK: 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılacak

YSK'nın bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesi, Çevrecik beldesi, Almus ilçesi Bağtaşı beldesi, Gümüşhane ili merkez ilçesi Tekke beldesi, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2025 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net