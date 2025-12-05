YSK: 5 beldede Mahalli İdareler seçimi yapılacak
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
'Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesi' geri çekildi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Öğretmen istihdamında yeni dönem: 10 soruda Milli Eğitim Akademisi
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
YSK'nın bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesi, Çevrecik beldesi, Almus ilçesi Bağtaşı beldesi, Gümüşhane ili merkez ilçesi Tekke beldesi, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2025 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacak.

