Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Bakan Tunç: Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil
Bakan Tunç: Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Futbolda Bahis soruşturması: Çok sayıda kişi gözaltında
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
Ana sayfaHaberler Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grupları yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Buna göre C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 15:51, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 15:52
Yazdır
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Son şampiyon Galatasaray ise kura çekimine temsilci göndermedi.

Kura çekiminde 4 torbada bulunan 24 takım, 8'erli olarak 3 grupta yer aldı. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu mücadelelerin 2'si iç saha, 2'si de deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası grup aşamasında ilk müsabakalar 23, 24, 25 Aralık 2025, son karşılaşmalar ise 3, 4, 5 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

"Milli takımımızın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyoruz"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Türkiye olarak Ziraat Türkiye Kupası kura heyecanına odaklandık. Ancak bugün bir başka heyecan da Dünya Kupası için yaşanacak. 2026 Dünya Kupası grup kuraları bu akşam çekilecek. Milli takımımız kurada muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta vurguladığı gibi milli takımımızın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyoruz. Elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Montella ve futbolcularımızın Romanya, sonrasında da Slovakya - Kosova eşlemesini kazanacağına güvenimiz tamdır. İnşallah elemelerdeki performansın bu maçlara da yansıtacak olan millilerimiz 24 yılık Dünya Kupası özlemine de son vereceklerlerdir. Milli takımımız tribünlerin desteği ve 85 milyonun dualarıyla Dünya Kupası'na renk katacaktır. Kulüplerimizi Avrupa kupalarında çıtayı yukarı çıkarmalarını istiyoruz Avrupa kuplarının en kolay yolu Türkiye Kupası'ndan geçmektedir. Futbolumuza katkı sunan takımlarımıza teşekkür ediyoruz başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nda 7 bölgeden, 81 ilden takımlar kendini gösterme şansı buldu. 24 takımın mücadele edeceği grup aşamaları bu heyecanı yukarı taşıyacak. Temennimiz 23 Aralık'ta başlayacak grup maçlarımızın seyir zevki yüksek maçlara sahne olmasıdır. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu. A Grubu

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı

Grupların belirlenmesinin ardından ilk karşılaşmalar da netleşti. A, B ve C gruplarının ilk maçları şu şekilde:

A Grubu

Galatasaray - RAMS Başakşehir

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Boluspor - Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor - Eyüpspor

Konyaspor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Bodrum FK

Iğdır FK - Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Kocaelispor - Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber