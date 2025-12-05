Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımının, 5 binini için ilana çıkmıştı.



Kalan 15 bin için ise peyderpey alımların olacağı dile getirilmişti.



Adalet Bakanlığı personel alım ihtiyacından dolayı 15 bini tek seferde almak istiyor. Bu konuda görüşmeler yapılacak. Tek seferde alım yapılamazsa da 2 seferde bu alımın tamamlanması planlanıyor.