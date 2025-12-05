Haber spikerlerine uyuşturucudan gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

