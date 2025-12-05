DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
İBB ile İmamoğlu'na yönelik davada tutukluluklara devam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 19:04, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 19:03
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Öte yandan yapılan tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının tahliye taleplerinin reddedildiği de belirtildi.

