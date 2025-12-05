DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında çıkan "kuru fasulye krizinin yaşandığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, 2024 yılında kuru fasulyede yeterlilik oranının %84,5'e ulaştığı ve iç tüketimin büyük bölümünün yerli üretimle karşılandığı vurgulandı. 2025 TÜİK tahminlerine göre 247 bin ton üretim gerçekleştiği ve sadece 7 bin tonluk sınırlı ithalat yapıldığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 19:38, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 19:38
Yazdır
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

Türkiye'de kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "2024 yılında yeterlilik oranımız yüzde 84,5'e ulaşmış, iç tüketimin büyük bölümü yerli üretimle karşılanmıştır. 2025 yılı için ise TÜİK'in tahminlerine göre 247 bin ton üretim gerçekleşmiş ve bu sürede yalnızca 7 bin tonluk sınırlı bir ithalat yapılmıştır. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üreticiye verilen destek miktarı artırıldı

Bunun yanı sıra, üreticilerin korunması amacıyla tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlenmiş, böylece hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır. Ayrıca güçlü arz yapısının gelecek yıllarda da devam etmesi için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki çalışmalar etkin şekilde sürdürülmekte, kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik çiftçilerimize yüzde 75 oranında hibe tohum desteği sağlanmaktadır.

Diğer yandan kuru fasulye, son yapılan düzenlemeyle 2024'ten itibaren üretimin artırılması amacıyla üretim planlaması yapılan ürünler listesine alınmıştır. Bu kapsamda kuru fasulye üreticisine verilen destek de dekar başına 2024 üretim yılında 185 lira iken 2025 üretim yılında 366 liraya, 2026 üretim yılında ise 465 liraya çıkarılmıştır. Tüm bu veriler, kuru fasulyeye erişimde bir sıkıntı yaşanacağı yönündeki iddiaların gerçeklikle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber