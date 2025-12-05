İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü

Yapılan incelemede, otomobildeki Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

