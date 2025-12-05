AGS kontenjanı artıyor mu?

Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğretmen alınacağı daha önce duyurulmuştu. Akademi eğitimlerinin de Şubat ayında başlaması öngörülüyor.



Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin kontenjanı, 15 bine çıkarmak için Maliye Bakanlığı ile görüşme yapacak. Yani kontenjanın artması gündemde.