AGS kontenjanı artıyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne (AGS) alınacak öğretmen sayısı için yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 10 bin olarak duyurulan kontenjanın artırılması gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, MEB bu kontenjanı 15 bine çıkarmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 20:28, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 20:31
Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğretmen alınacağı daha
önce duyurulmuştu. Akademi eğitimlerinin de Şubat ayında başlaması öngörülüyor.
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin kontenjanı, 15 bine çıkarmak için Maliye Bakanlığı ile görüşme yapacak. Yani kontenjanın artması gündemde.