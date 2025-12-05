Bakan Göktaş'tan gençlere: Ailenize, milli kimliğinize sıkı sıkı sarılın

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'ne katılan Göktaş, programda gençlere "Kimlik, Aidiyet ve İdealler" başlıklı konuşma yaptı.

Göktaş, gençlere, Belçika'da doğduğunu, orada Avrupalı, Türk ve Müslüman kimliğiyle yaşadıklarını anlattı.

Dedesinin Belçika'da bir marketi olduğunu ve çocukluğunun o markette geçtiğini dile getiren Göktaş, ailesinin o dönemde çok zorlandığını, sonrasında anne ve babasının da bir market açtığını söyledi.

Göktaş, "Farklılıklar içinde kendin olabilmek gerçekten hiç kolay değil. Sizler de belki önümüzdeki yıllarda farklı ülkelere gidecek gençler olarak bunlarla karşılaşabilirsiniz. Okul yıllarımda bir yandan çalışıyordum, bir yandan üniversitemde hiç Türk öğrenci kulübü yoktu. Üniversitemde ilk kurduğum ortamlardan bir tanesi de Türk Öğrenciler Derneği idi." dedi.

Dedesinin ve babasının marketinde çalıştığı dönemlerde gençlerle, yaşlılarla, engellilerle, okula gidemeyen kişilerle, şiddet gören kadınlarla ya da iş insanlarıyla tanıştığını söyleyen Göktaş, o dönemlerde siyasete ilgi duymaya başladığını ve her zaman haksızlığın karşısında durduğunu dile getirdi.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Üniversitede hukuk okumak ve avukat olmak istiyordum. Babamın marketinde çalışırken, kasiyerlik yaptım ve aileme destek oldum. Harçlığımı o şekilde elde ettim. Babam bana her şeyi altın tepside sunmadı. O markette hiç unutmam babama, 'Ben avukat olacağım.' dedim. Bana, 'Kızım Belçika'da hiç başörtülü avukat oldu mu? Olmadı. Sen okursan bu mesleği elde edemezsin.' dedi. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu."

Avukatlık hayalinden vazgeçmesi üzerine işletme okuma kararı aldığını dile getiren Göktaş, üniversite okuduğu yıllarda yerel seçimlerde kendi kimliğine, yaşam tarzına uygun bir partiye üye olduğunu ve partinin her ay teşkilat toplantılarına katıldığını belirtti.

- "Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili oldum"

Göktaş, Belçika'da üye olduğu partide belediye seçimlerinde yaşadığı sürece ilişkin, şunları söyledi:

"Bana, 'Bize Türk toplumunu temsil eden genç, eğitimli, mümkünse kadın birine ihtiyacımız var.' dediler. Ben de birkaç isim önerdim. Dediler ki, 'Biz seni listemizde aday görmek istiyoruz.' Beni 18'inci sıradan aday gösterdiler. Tercihli sistemle seçildim ve yıllar boyunca babamın marketinde kasiyer olarak vatandaşla her zaman iç içe olduğum tecrübemi sahada kullandım. Sokak sokak, mahalle mahalle, çarşı pazar demeden gezdim. Kendimi anlattım. Hedef noktam gençler ve kadınlardı. Amcalardan ve abilerimizden de destek istedim. Fakat onlar bana, 'Sen bekarsın, biz bekar kadınlara oy kullanmayız.' dediler. Ben hiç beklenmedik şekilde partimde en yüksek oylarından birini alarak Belçika'nın ilk başörtülü Belediye meclis üyesi oldum. Yıl 2006 ve 23 yaşındaydım."

Siyaset motivasyonunu, içinde bulunduğu toplumun aktif bir parçası olma isteğinin oluşturduğunu dile getiren Göktaş, "İnsanlar hayatta ya aktördür ya da izleyici. Ben aktör olmak istedim. Aktör olurken, değişimin parçası olmak isterken, başkasının üzerine çıkarak değil katkı sunarak, bir şeyler inşa ederek, başkasının hayatına destek olacak şekilde bir şeyler yapmak istedim." diye konuştu.

Belediye meclis üyesi olduğu dönemin ardından 2009 yılında tekrar aday olmak istediğini belirten Göktaş, "Ben tekrar aday oldum ama bu sefer parti içerisinde büyük direnç oldu. 'Avrupa'nın belediye meclisleri küçüktür ama bu kadın seçilirse Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olur.' dediler. Parti içerisinde büyük dirençle karşılaştım. Fakat parti başkanım gerçekten çok vizyoner bir kadındı, bana güvendi. Beni 21'inci sıradan aday gösterdi." ifadelerini kullandı.

Göktaş, yine aynı stratejiyle kapı kapı dolaşıp, vatandaşla temas ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Partim medya önüne çıkmamı istemiyordu. Özellikle fotoğraflarımı saklıyordu. Başörtülü fotoğraflarımı görmezden geliyordu. Her tarafa afiş yapıştırmamı yasaklamıştı. Son sandıkta 122 oy farkla meclise girdim ve Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili oldum. Dolayısıyla burada size tavsiyem şu, hayatta hiçbir şey toz pembe değildir. Hiçbir şey size altın tepside sunulmaz. Engellerle hepimiz karşılaştık, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Eğer bu kadar kolay elde edilseydi, sizler bu azimle ilerleyemezdiniz. Ben engellere aldırmadan hedefime yürüdüm. Önyargılara rağmen mücadele etmeye karar verdim. Ben yaptıysam siz çok daha iyisini yaparsınız. Yeter ki kendinize güvenin."

- "Gelecek sizin gibi parlak gençlerde"

Göktaş, milletvekili olduğu partiden nasıl ihraç edildiğine ilişkin şunları kaydetti:

"2015 yılında partim bana ikinci dönemimdeyken sözde Ermeni soykırımını tanımamı istedi. Tanımadım. Partiden ihraç oldum ve haftalarca linçlendim, ölümle tehdit edildim. Ben değerlerim uğruna onu tanımadım. Bir Türk olarak böyle bir yükü ne atalarıma ne de böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim."

İhraç edilmesinin ardından bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam ettiğini, İslamofobiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Göktaş, "Sizler de ileride nerede olursanız olun, nereden geldiğinizi asla unutmayın. Ben hala giderim o markette kasiyerlik yaparım. Bu sizin hayatınıza çok büyük tecrübeler, yeni vizyonlar katacak. Belki ileride bir CEO, mucit, mühendis, doktor olacaksınız. Belki uzaya gideceksiniz ama o geldiğiniz evi, aileyi, ortamı asla unutmayın. Bu sizin kimliğinizi yükseltir, sizi siz yapar. Dolayısıyla pergelin bir ayağını her zaman değerlerinize sabitleyin." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir'e atandığını, 2020'de ise Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atanan ilk Türk kadın büyükelçisi olduğunu, 2023 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan olarak görevlendirildiğini anlattı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailenize, milli kimliğinize, inanç köklerinize sıkı sıkı sarılın. Kim olduğunuzu unutmayın. Gittiğiniz yerlerde asla nereden geldiğinizi unutmayın. Gittiğiniz yerde ne iş yaparsanız yapın, hep en iyisini yapmaya çalışın. Benim kardeşlerim bir yandan üniversite okurken bir yandan da ek işlerde, temizlik işlerinde çalıştılar. Çalışmaya da devam ediyorlar. Hala da çalışıyorlar. Kendi çabanızla geldiğiniz, yaptığınız işten asla pişman olmazsınız yolunuz açık olsun. Gelecek sizin gibi parlak gençlerde. Sizlerle gurur duyuyoruz."