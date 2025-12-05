70 ülkenin büyükelçisini bir araya getiren fuar Ankara'da başlıyor
XRE Fair tarafından düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali 2025 Uluslararası Gayrimenkul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarının başlamasına sayılı günler kaldı. 12 - 13 - 14 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek olan fuar, dünyada ilk defa 70 Büyükelçi'yi bir araya getirmesi nedeniyle Guinness Dünya Rekorlarına aday oldu.
İnşaat ve gayrimenkul sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelen
3. Dünya Kültürleri Festivali 2025 Uluslararası Gayrimenkul, İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri Fuarı, 12 - 13 - 14 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da
kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla
gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'nin başkentine ticari hareketlilik kazandıracak.
Dünya'nın Dört Bir Yanından Geniş Katılım Bekleniyor
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dünya Kültürleri Festivali, farklı coğrafyalardan
kültürel toplulukları, sanatçıları, geleneksel ürünleri ve sahne performanslarını
Ankara'da buluşturacak. Festivale Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkelerinden
geniş katılım bekleniyor. Ziyaretçiler, üç gün boyunca geleneksel dans gösterileri,
dünya mutfakları örnekleri, kültürel ürün stantları ve interaktif atölyeleri
bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.
Festivalin bu yılki en dikkat çekici yeniliklerinden biri, uluslararası inşaat
ve gayrimenkul sektörünü Ankara'da ortak bir platformda bir araya getiren fuar
organizasyonu. İnşaat teknolojilerinden yapı malzemelerine, konut projelerinden
sürdürülebilir mimari uygulamalarına kadar geniş yelpazede ürün ve çözümler
sergilenecek. Fuarda yerli ve yabancı firmaların yeni projelerini tanıtması,
yeni iş birliklerine kapı açması ve Türkiye'nin sektördeki rekabet gücünü artırması
hedefleniyor.
Organizasyon komitesi, Ankara'nın hem kültürel hem de ticari bağlamda büyüyen
bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor. Fuarın, başkentin uluslararası
etkinliklerdeki görünürlüğünü artırması ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki
gayrimenkul ve inşaat pazarına ilgisini güçlendirmesi bekleniyor. Etkinlik boyunca
sektörel paneller, B2B görüşmeleri ve proje tanıtım oturumları da düzenlenecek.
Guinness Heyeti Fuar Alanında Bulunacak
Festival ve fuar, Guinness Dünya Rekorları Resmi Adayı olarak dikkat çekiyor. Hakem heyeti etkinlik alanında hazır bulunacak ve organizasyonun rekor denemesi resmi olarak takip edilecek. Dünya'da ilk defa bir fuar organizasyonu, 70 ülkenin Büyükelçi'sini bir araya getirerek rekorlar kitabına girecek. Bu rekorun XRE Fair tarafından Türkiye'de kırılması ise küresel ölçekte Türkiye'nin artan ticari girişimlerinin geldiği noktayı göstermiş olacak.