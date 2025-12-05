EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Eskişehir'de görevli bir polis memuruna ait olduğu belirtilen görüntüler üzerine hızla harekete geçti. EGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu polis memurunun derhal görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir polis başmüfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

Haber Giriş : 05 Aralık 2025 21:38, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 21:38
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Eskişehir'de görevli polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak, konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'müzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."

