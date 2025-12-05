Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı.

