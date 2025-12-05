SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlandığı günlerde Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesinin kesilmesini öngören Bakanlık Olurunun iptali için açtığı davayı Danıştay 12. Dairesi'nde kazandı. Bu kararla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı personeli artık Arazi Tazminatından yararlandığı günler için de Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesini almaya hak kazanmış oldu.

05 Aralık 2025
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlandığı günler için Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesinin kesilmesine ilişkin Bakan Olurunun iptali için açtığı davayı Danıştay'da kazandı.

İki Ödeme Birlikte Alınamıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 15/02/2023 tarihinde yayımlanan ve Bakan Oluru ile yürürlüğe konulan 238/31 sayılı Genel Yazı, personel arasında mağduriyet yaratmıştı.
Söz konusu Genel Yazı'nın 3 numaralı maddesinin (b) bendi, "Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlanılan günler için Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesinin yapılmaması" hükmünü getiriyordu. Bu durum, personelin her iki ödemeyi aynı gün için almasını engelliyordu.

Danıştay 12. Dairesi İptal Kararı Verdi

Toç Bir-Sen, bu ayrımcı uygulamayı kaldırmak amacıyla 07/04/2023 tarihinde Danıştay 12. Dairesi nezdinde dava açtı. Uzun süren yargı sürecinin sonunda Danıştay 12. Dairesi, sendikanın lehine karar verdi.

Mahkeme, Genel Yazı'nın ilgili bendindeki "Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlanılan günler için kontrol hizmetleri ilave ödemesinin yapılmaması" ibaresinin İPTALİNE karar verdi.

Toç Bir-Sen, kararın Tarım ve Orman Bakanlığı personeline hayırlı olmasını diledi. Bu karar ile birlikte, personel artık Arazi Tazminatından yararlandığı günler için de Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesini almaya hak kazanmış oldu.

