Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlandığı günler için Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesinin kesilmesine ilişkin Bakan Olurunun iptali için açtığı davayı Danıştay'da kazandı.



İki Ödeme Birlikte Alınamıyordu



Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 15/02/2023 tarihinde yayımlanan ve Bakan Oluru ile yürürlüğe konulan 238/31 sayılı Genel Yazı, personel arasında mağduriyet yaratmıştı.

Söz konusu Genel Yazı'nın 3 numaralı maddesinin (b) bendi, "Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlanılan günler için Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesinin yapılmaması" hükmünü getiriyordu. Bu durum, personelin her iki ödemeyi aynı gün için almasını engelliyordu.



Danıştay 12. Dairesi İptal Kararı Verdi



Toç Bir-Sen, bu ayrımcı uygulamayı kaldırmak amacıyla 07/04/2023 tarihinde Danıştay 12. Dairesi nezdinde dava açtı. Uzun süren yargı sürecinin sonunda Danıştay 12. Dairesi, sendikanın lehine karar verdi.



Mahkeme, Genel Yazı'nın ilgili bendindeki "Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından yararlanılan günler için kontrol hizmetleri ilave ödemesinin yapılmaması" ibaresinin İPTALİNE karar verdi.



Toç Bir-Sen, kararın Tarım ve Orman Bakanlığı personeline hayırlı olmasını diledi. Bu karar ile birlikte, personel artık Arazi Tazminatından yararlandığı günler için de Kontrol Hizmetleri ilave Ödemesini almaya hak kazanmış oldu.