6 Aralık 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
DMM'den 'asgari ücret' açıklaması: Dolar bazında 4,6 kat arttı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ünlü spikerlere 'uyuşturucu' gözaltısı
Bakan Tunç'tan 'Futbolda bahis' soruşturmasına ilişkin açıklama
Sigorta şirketine kayyum atandı
Osman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'
Vergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
6 Aralık 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

6 Aralık 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

6 Aralık 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent ERDEM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığına İsmail AYDIN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Musa EKER atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan;

- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim AZAL,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye BİLGİCİ KOÇDEMİR,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Onur GÜNEŞ,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman KILINÇEL,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut TÜRKAY, - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet KOCA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil YANIK atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper AVLUK atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice ÖZDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- VI. Bölge Müdürü Celal TOKALAK,

- IX. Bölge Müdürü Sebahattin ŞAMCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hakkı KARABÖRKLÜ atanmıştır.

5 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

