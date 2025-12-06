6 Aralık 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent ERDEM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığına İsmail AYDIN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Musa EKER atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan;

- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim AZAL,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye BİLGİCİ KOÇDEMİR,

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Onur GÜNEŞ,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman KILINÇEL,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut TÜRKAY, - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet KOCA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil YANIK atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper AVLUK atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice ÖZDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- VI. Bölge Müdürü Celal TOKALAK,

- IX. Bölge Müdürü Sebahattin ŞAMCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hakkı KARABÖRKLÜ atanmıştır.

5 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI