Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polise çarpıp kaçan alkollı sürücüye 68 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin 466 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 07:21, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 07:26
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi

Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak kaçtı.

Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Sürücü E.S.T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı.

1.73 promil alkollü olduğu tespit edilen E.S.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 68 bin 466 lira idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edildi.

Polis memuru G.A.'nın sağlık durumuyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Görevli meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, tedavi sonrası taburcu edilmiş ve 5 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir" açıklaması yapıldı.

