Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "tarihi" rapor için düğmeye bastı. AK Parti'nin hazırladığı raporda soruna bakış, şimdiye kadar yapılanlar ile hukuki düzenleme önerileri de yer alıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 07:38, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 07:39
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başlıyor. Partiler bir süredir kendi raporlarını hazırlıyor. CHP, DSP gibi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığı'na iletti.

AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor. Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor.

9 bölümden oluşan AK Parti'nin raporunda; soruna bakış, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, silah bırakanların topluma entegrasyonu, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi konuların sürecin içinde olması gerektiğini söyledi. Diğer partilerin raporlarına ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

CHP: 29 maddelik rapor hazırladı. MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 116 sayfalık siyasi ve hukuki değerlendirmelerin yer aldığı rapor hazırladıklarını açıkladı. DEM Parti: 125 sayfalık raporun hazırlıkları sürüyor.

