Polislere 'Ben kaçtım' deyip gaza bastı! Her yerde aranıyor

Saat 03.20 sıralarında Mesken 2. Çağlar Sokak mevkiinde bir otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü bir anda hızlanarak kaçmaya başladı.

"BEN KAÇTIM" DEYİP GAZA BASTI

Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta sona erdi. Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

OTOMOBİLE ÇOK SAYIDA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını belirledi. Sürücünün bu nedenle kaçtığı düşünülürken, otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.