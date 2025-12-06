Kayak merkezlerinde suni karlama devrede

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinde sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belli oldu.

Aralık ayının ilk haftası itibarıyla beklenen yoğun kar yağışının henüz gerçekleşmemesi nedeniyle birçok merkezde suni karlama üniteleri devreye alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Aralık itibarıyla kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 15 santimetreyle Palandöken kayak merkezlerinde ölçüldü.

Zirvelerde "beyaz" mesai

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Kayseri Erciyes, Sarıkamış ve Erzurum Palandöken gibi teknik altyapısı güçlü merkezlerde pistlerin sezona hazırlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Doğal kar seviyesinin henüz kayak için yeterli seviyeye (ortalama 50-70 cm) ulaşmadığı bölgelerde, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi fırsat bilinerek suni karlama makineleri çalıştırılıyor.

MGM verilerine göre kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık 2025 tarihli verilerine göre, Türkiye'deki bazı kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları şöyle; Palandöken Kayak Merkezi 15 cm, Konaklı Kayak Merkezi 8 cm, Erciyes Kayak Merkezi 8 cm, Yalnızçam Kayak Merkezi 6 cm.

Uludağ'da sezon açılışı için geri sayım

Kış turizminin önemli duraklarından Bursa Uludağ'da ise sezonun 15 Aralık civarında açılması planlanıyor. Henüz pistlerde istenilen kar seviyesine ulaşılamasa da, yaklaşan yılbaşı tatili öncesinde otellerdeki rezervasyon oranlarının yükseldiği ve tesislerin misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Kar kalınlıklarının henüz başlangıç seviyesinde olmasına rağmen, kayak severlerin yılbaşı tatili için talebi yüksek.Turizmciler, aralık ayının ikinci yarısından itibaren beklenen yağışlarla birlikte pistlerin dolacağını ve sezonun hareketleneceğini öngörüyor.

Erciyes, yeni sezona hazır hale getirildi

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na kasım ayında yağan kar, yeni sezon için umut oldu. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip merkez, toplam 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferik hattı, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle yeni sezona hazır hale getirildi. Pistleri 15 Kasım'da yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezi, yeni sezon için gün sayıyor.

Sarıkamış'ta kar yağışı beklenmeyecek

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki Sarıkamış Kayak Merkezinde, toplam 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor. İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki sarıçam ormanları arasındaki merkeze, suni karlama sistemi kuruluyor.

Kayak merkezinde, gölet ve karlama sistemleri için hummalı çalışma yürütülüyor. Her yıl yurt içi ve dışında çok sayıda misafir ağırlayan kayak merkezinde, artık sezonun açılması için kar yağışı beklenmeyecek. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle sezonun açılması için suni karlamanın başlanacağı merkezde, bu sayede sezon hem erken başlayacak hem de daha uzun sürecek.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceğini ve iç ile doğu kesimlerde kar yağışının etkisini artırabileceğini tahmin ediyor.