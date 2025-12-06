Naci Görür isyan edip uyardı: Olursa felaket olur

Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.

"Olursa felaket olur"

Bugünlerde depremlerin pek olmadığına ve konuşulmadığına dikkat çeken Görür, "Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur" diyerek uyardı.

Deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceğinin konuşulması gerektiğine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alıncak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli. Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin coğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur. İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. DEPREM DİRENÇLİ KENTLER NASIL İNŞA EDİLİRİ KONUŞALIM. Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."