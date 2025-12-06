Gürbulak'ta 1,1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine NARKOKİM ekiplerince detaylı arama başlatıldı.

Yasal yük arasına gizlenmiş

Ekiplerin yaptığı titiz kontroller sonucunda, tırın yasal yükünün arasına gizlenmiş vaziyette 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 179 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında el konulan uyuşturucu maddenin imha edildiği bildirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının toplum sağlığını ve ülke güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini, gelişmiş analiz sistemleri ve "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.