Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL

Belgesi olmadan çalışan konaklama işletmesinin tanıtım yapmasına ceza kesilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen hükümlerle belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım ve satışına yönelik yaptırımlar artırıldı.

ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İLANLAR MERCEK ALTINDA

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine, her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, ihlale konu içeriklere erişimin engellenmesine karar verebilecek.

RESTORASYONLARDA ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI BAKANLIK YÜRÜTECEK

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetimindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalarda yapılacak restorasyon sırasında gerekli arkeolojik çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütülmesi hükme bağlandı.