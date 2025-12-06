Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Bilimsel Program Komitesi Başkanı Görkem Üçtuğ, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğunda çok hızlı yol katettiğini, rüzgar ve güneş alanında ciddi rakamlara ulaşıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 11:59, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 12:01
Türkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katetti

Enerji Ekonomisi Derneği Başkan Yardımcısı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üçtuğ, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Antalya'da düzenlenen "IAEE MECA 2025 Konferansı"nda zirve hazırlıklarının 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Farklı ülkelerden enerji alanında üst düzey katılım olmasının zirvenin önemini gösterdiğine dikkati çeken Üçtuğ, detaylı içerik oluşturarak önemli konu başlıklarını irdelediklerini dile getirdi.

Üçtuğ, zirvede enerjinin dönüşümü, finansmanı, erişimi, güvenliği ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere enerjinin bütün boyutlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bölgenin dinamikleri göz önüne alındığında fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin herkes için adil olmasının önemini vurgulayan Üçtuğ, dönüşümün yaratacağı olası etkilerin nasıl yönetileceği, sürdürülebilirliğin farklı coğrafyalar arasında nasıl etkileşime sebep olacağı, dünyadaki politik gelişmelerin, savaşların enerji piyasalarını nasıl etkileyeceği konusuna zirvenin ardından sonuç bildirgesinde değinilebileceğini anlattı.

"Enerji, kritik ve stratejik bir sektör"

Üçtuğ, enerjinin artık çok kritik ve stratejik sektör haline geldiğine dikkati çekti.

"Türkiye, son dönemde yaptığı yatırımlarla özellikle enerji bağımsızlığı alanında ciddi adımlar atıyor." diyen Üçtuğ, şunları kaydetti:

"Hem yenilenebilir enerjiye verdiğimiz ağırlık hem de artan keşifler sayesinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı her geçen gün azalıyor. Bir yandan da özellikle Avrupa Birliği'yle ticari ilişkilerimiz sonucu sürdürülebilirlik temalı gelişmelerden ister istemez çok ciddi şekilde etkileniyoruz. Enerji sektörü, burada doğrudan ve dolaylı olarak ciddi rol üstleniyor. Üretim sektörümüzün, Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılaması için enerjisini daha temiz, daha çevre dostu yollarla elde etmesi çok önemli. Bu da Türkiye'yi tabii ki bir enerji dönüşümü sürecinin içine itiyor."

Türkiye'nin 2053 hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjideki payının, özellikle de rüzgar ve güneşte çok üst seviyelere ulaşılmasının amaçlandığına işaret eden Üçtuğ, yenilenebilir enerji yolculuğunun öneminin altını çizdi.

Üçtuğ, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğuna Avrupa ülkelerine göre biraz geç başlamasına rağmen çok hızlı adapte olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat bizim kültürümüz, çok hızlı değişime adapte olmaya müsait bir kültür. Türkiye olarak yenilenebilir enerji yolculuğunda çok hızlı yol katettik. Rüzgar ve güneş alanında çok ciddi rakamlara ulaştık. İlerleyen yıllarda da bunların giderek artması hedefleniyor. Bir yandan da nükleer enerjinin enerji portföyüne dahil olması ve doğal gaz keşiflerimiz sayesinde enerjimizi hem daha güvenilir hem daha ucuz hem de daha temiz olarak temin edeceğimize inanıyorum."

