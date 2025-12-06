Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
Hatay'da güvenlik kamerasına yansıyan kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 12:25, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 12:22
Kaza; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde yaşandı.
Seyir halinde ilerlerken karşı şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen ciple kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü savrularak metrelerce havaya uçtu. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.