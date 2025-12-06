500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye asker yollamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin, "Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır. Halihazırda devam eden barış çabalarına katkıda bulunmaya hazır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 13:38, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 13:39
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır

Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Suriye iç savaşından sonra açık kapı politikası yürüttüklerini belirten Fidan, "Suriye'deki kriz ilk başladığında böyle bir politika benimsedik. Ve neticesinde çok sayıda Suriyeli mülteci savaştan kaçarak sınır kapılarımıza geldi. Bu politikanın iç politikada bize bir bedeli oldu ancak sonuç itibarıyla insani hedeflere hizmet etti." dedi.

Avrasya bölgesinde pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını aktaran Fidan, Ukrayna'da, Gazze'de ve Suriye'de işlerin yoluna girmesi için çaba yürütüldüğünü dile getirdi.

"Şu anda arabuluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yapmak istedikleri Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor." diyen Fidan, Ukrayna'da ve Gazze'de ateşkes istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu süreçte çok ağır dersler çıkardıklarını belirterek, "Bölgemizde yaşanan sorunlara arabuluculuk yaparak, aslında insanların yaşadığı acıları hafifletmiş olduk. Özellikle mülteci krizi kapsamında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin barış çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli olarak Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır. Halihazırda devam eden barış çabalarına katkıda bulunmaya da hazır ve zaten herkes bu sürece destek veriyor." dedi.

Uluslararası İstikrar Gücü konusunda ise kapsamlı bir tartışmanın sürdüğünü belirten Fidan, "Nasıl hayata geçirilecek? Özel olarak misyonu ne olacak? Hangi kurallar çerçevesinde hareket edilecek? Bu konularda henüz etraflıca bir değerlendirme yapılıyor. Uluslararası İstikrar Gücü'nün misyonu konusunda gerçekçi olmak ve beklentileri oluştururken nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sahada belli gerçeklikler var." diye konuştu.

Fidan, "Bence ilk hedef, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılmasıyla Filistinliler ile İsraillilerin sınır hattında birbirinden ayrılmasının sağlanması olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün etkin olabilmesi için emniyet güçlerinin kurulup eğitilmesi ile barış kurulunun oluşturulmasına yönelik yerel idarenin tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Fidan, güce hangi ülkelerin katkı sağlayacağının halen belirsiz olduğunu ancak konuşlandırmanın ardından sürecin kademeli olarak şekilleneceğini ifade etti.

Rusya Ukrayna Savaşı'na da değinen Fidan, "ABD'nin yokluğunda Avrupa'nın daha yaratıcı, daha dirençli ve dayanıklı çözümlere ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bana göre bu savaşı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu, tarafları inançla ve gerektiğinde zorlayarak barış müzakerelerine yönlendirmektir. Nitekim müzakereler halihazırda devam ediyor. Avrupa'nın Rusya'ya güvenmemek için pek çok sebebi var; aynı şekilde Rusya'nın da kimseye güvenmemek için birçok gerekçesi bulunuyor." yorumunu yaptı.


