2025 Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevaplar Açıklandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık/2) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın %10'u yayımlandı. 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen tüm sınav sorularına 6 Aralık 2025 saat 13.55'ten itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci 16 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecektir.

Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişimi

Sınav sorularının %10'u yayımlanmıştır.

Tüm sorulara erişim için aday girişi gerekmektedir.

Erişim süresi 10 gün ile sınırlıdır.

Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz.

Adaylar ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.

2025-Kaymakamlık/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)