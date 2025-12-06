500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Kariyer Meslek Mensuplarından Meclis'e Çağrı: 'Düzenleme Amacından Saptırıldı'

Kariyer meslek mensupları, özlük haklarında iyileştirme içeren düzenlemenin kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu belirterek sürecin tamamlanması için milletvekillerinden destek istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 14:03, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 14:05
Yazdır
Kariyer meslek mensupları, Meclis gündeminde bulunan özlük haklarına yönelik iyileştirme düzenlemesinin kamuoyunda amacından uzaklaştırılarak olumsuz bir algı ile tartışıldığını ifade etti. Uzun ve zorlu bir yetiştirilme sürecinden geçmelerine rağmen özlük haklarında yıllar içinde yaşanan kaybın motivasyonlarını ciddi şekilde azalttığını vurgulayan meslek mensupları, toplu şekilde seslerini duyuramadıklarını da dile getirdi.

"Sendikaya üye olamıyor, sesimizi duyuramıyoruz"

Kariyer meslek mensupları, yaptıkları işin niteliği ve yasal zorunluluklar nedeniyle büyük oranda sendikalara üye olamadıklarını, toplu şekilde açıklama yapamadıklarını ve kamuoyu önünde beyanda bulunamadıklarını belirtti. Bu durumun, yaşadıkları sorunların görünürlüğünü daha da azalttığı ifade edildi.

"Diğer kamu personelinin hakkını zedeleyen bir adım değil"

Açıklamada, Meclis'teki düzenlemenin diğer kamu görevlilerinin haklarına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı vurgulandı. Kariyer meslek mensupları, yapılacak düzenlemenin daha önce farklı meslek gruplarına sağlanan iyileştirmelerle benzer nitelikte olduğunu, yalnızca yıllar içinde oluşan kayıpların telafisini amaçladığını belirtti. Kamuda politika tasarımı, yasa hazırlığı, uygulama, denetim, uluslararası ilişkiler gibi kritik görevleri üstlenen personelin nitelik ve motivasyon kaybının kamu yönetimi açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekildi.

"Düzenlemenin geri çekilmesi sorunları derinleştirir"

Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm siyasi partilerin onayıyla kabul edilen düzenlemenin geri çekilmesinin mevcut sorunları daha da artıracağı ifade edildi. Meslek mensupları, milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek kanunlaşma sürecinin tamamlanması için aynı kararlılıkla destek beklediklerini belirtti.

"Devlete hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kamuoyunda oluşan yanlış algı nedeniyle üzüntü duyduklarını aktaran kariyer meslek mensupları, tüm tartışmalara rağmen devlet ve millete sorumluluk bilinciyle hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.


