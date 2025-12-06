Yük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldı

500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen ay limanlarda 46 milyon 863 bin 236 ton yük elleçlenerek kasım ayları rekorunun kırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 14:11, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 14:05
Yazdır
Yük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı kasım ayı istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Kasımda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık. Ocak-kasım döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 503 milyon 413 bin 154 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 144 bin 131 TEU'ya, yılın 11 ayında da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 12 milyon 822 bin 997 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

"Kasımda yurt dışı yük taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı"

Limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının, kasımda 11 milyon 271 bin 195 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, yurt dışı limanlarından limanlara gelen yük miktarının da 22 milyon 996 bin 485 ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Uraloğlu, kasımda yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Bölge liman başkanlıkları bazında kasımda en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 387 bin 879 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 779 bin 262 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 505 bin 421 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." ifadesini kullandı.

Kasımda limanlarda deniz yoluyla transit yük taşımalarının 6 milyon 231 bin 99 ton olduğunu belirten Uraloğlu, kabotajda taşınan yük miktarının da 6 milyon 364 bin 457 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"En fazla yük Rusya'dan geldi"

Uraloğlu, taşınan yük cinsleri bazında geçen ay 892 bin 627 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) olduğunu, limanlarda 1 milyon 358 bin 562 ton LNG elleçlemesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kasım ayında portland çimentonun 972 bin 366 tonla limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük olduğu bilgisini veren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taş kömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 816 bin 275 tonla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti. Deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması, İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildi. Bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımalar takip etti. Ayrıca deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yük, Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber