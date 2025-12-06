Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesine odaklandığını belirtti. Bahçeli, bazı provokatif çıkışlara rağmen sürecin aşama aşama ilerlediğini ve önemli gelişmelerin eşiğinde olunduğunu vurguladı. Ayrıca, toplumsal dayanışma, ahlaki değerler ve adaletin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ahlak krizlerine değindi. Bahçeli, sürecin sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Hedefi ve Sürecin İlerlemesi

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin siyaset mantığının milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklandığını söyledi. Bazı provokatif çıkışlara, Siyonist-emperyalist baskılara ve tahriklere rağmen sürecin kademe kademe sonuca doğru ilerlediğini belirtti. Göz kamaştıran gelişmelerin eşiğinde olunduğunu ifade eden Bahçeli, sistemli dedikodulara kapılmadan, cesaret ve hamiyet izleriyle yol alındığını dile getirdi.

Milli Dayanışma ve Komisyon Toplantıları

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19'uncu toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantıda, İmralı Adası'na giden milletvekili heyetine yapılan açıklamalar görüşüldü. Bahçeli, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajlarının makul ve açık olduğunu belirtti. Süreci çarpıtmanın veya kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın anlamı olmadığını vurguladı.

Provokasyonlara Karşı Tutum ve Birlik Mesajı

Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde provokasyonlardan yılmayacaklarını belirterek, Cizre provokasyonu ve Kandil'den yapılan açıklamaların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Hidayete erip ermediklerinin takdirini yalnızca Cenab-ı Allah'ın bileceğini ifade etti. Siyasetin işbirliği ve dayanışma alanı olması gerektiğini savunan Bahçeli, empati, sabır ve sağduyunun önemine dikkat çekti.

Dayanışmanın teşvik edilmesi

Manevi değerlerin korunması

Demokratik diyalogun sürdürülmesi

Kürt kardeşlerle birlik mesajı

Ahlak Krizi ve Toplumsal Sorunlar

Bahçeli, futbolda bahis iddiaları ve yolsuzluk konularına da değindi. Türk futbolunda ve genel olarak toplumda yaşanan ahlak krizinin üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şiddet olayları, yalan ve iftira ile siyasi diyalogların tıkanması, belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları gibi konuların yaygın bir ahlak krizi oluşturduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını da örnek göstererek, adaletin devreye girmesine karşı yapılan eleştirilerin hem adalet hem de ahlak krizi olduğunu vurguladı.



