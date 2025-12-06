500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Katar'ın başkenti Doha'da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı "Doha Forum 2025" başladı.

Doha Forum 2025 başladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bu yıl 23'üncü kez düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025'in açılışında konuştu.

Uluslararası sistemde adalet, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğüne yönelik ciddi gerilemeler yaşandığını vurgulayan Al Sani, "Adalet, birçok durumda uluslararası hukukun rotasında artık görünmez hale geldi." diyerek, hukuki mekanizmaların etkisini yitirmesinin küresel krizleri derinleştirdiğini söyledi.

Mevcut küresel ortamda yaşanan çatışmaların, krizlerin ve insani dramların temelinde cezasızlık kültürünün bulunduğunu belirten Al Sani, "Dünyamız, hesap verebilirliğin yokluğu nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz sarmalıyla karşı karşıya." sözlerini kullandı.

"Dünyanın, çifte standartlara yer vermeden herkese uygulanan adalete ihtiyacı var." diyen Al Sani, "Adaletin sadece siyasi bir hedef değil, uluslararası hukukun korunmasında temel bir dayanak olduğuna inanıyoruz." dedi.

Katar'ın uzun süredir benimsediği arabuluculuk yaklaşımının sadece bir diplomatik seçenek değil, yapısal bir devlet politikası olduğuna işaret eden Al Sani, "Arabuluculuk bizim için bir siyasi lüks değil, köklü ve tutarlı bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk düzenine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Bugün dünyamız, hukuka güvenin onarılmasına ve daha adil bir uluslararası düzene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel zorlukların küresel düzeyde yaşanan hukuksuzluk ve uluslararası normlara saygının azalmasından bağımsız olmadığını dile getiren Al Sani, "Bölgemizdeki sorunlar, uluslararası hukuka saygının gerilediği bu dönemden ayrı düşünülemez." diye konuştu.

Konuşmasında uluslararası toplumun reform ihtiyacına da dikkat çeken Al Sani, "Dünya artık yeni vaatlere değil, sözleri eyleme dönüştüren adil bir düzene ihtiyaç duyuyor." sözleriyle mesajını yineledi.

Doha Forum

Katar'ın küresel diplomasi ve uluslararası politika alanındaki en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen Doha Forum, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik zorlukları tartışmak ve yenilikçi, eylem odaklı adımlar oluşturmak için politika alanındaki liderleri bir araya getiren küresel bir diyalog platformudur.

Katar'ın başkenti Doha'da her yıl düzenlenen forum, küresel yönetişim, güvenlik, ekonomi, kalkınma ve insani krizler gibi başlıklarda uluslararası diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Forum, dünya genelindeki karar alıcıları ve paydaşları bir araya getirerek, daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya için iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

150'den fazla ülkeden 6 bini aşkın katılımcının katılması beklenen Doha Forum, 2024'te "Yenilik Zorunluluğu" temasıyla düzenlenmiş ve 350'den fazla konuşmacı ile 5 binden fazla katılımcıyı ağırlamıştı.

Doha Forum'un Global İletişim ortakları arasında Anadolu Ajansı 'da (AA) bulunuyor.

