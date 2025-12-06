500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya kent merkezinde bulunan Emek ve Aksaray Mahallerinde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Yıl sonu itibariyle 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlandıklarını belirten Bakan Kurum, "11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Daha fazla kontenjan ayırdık

500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldığını belirten Kurum, şunları söyledi:

- 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık.

- Hatay'ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne'de 6800, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız.