500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ankara'da lisedeki utandıran görüntüye polis incelemesi
Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!
Rekabet Kurulu'ndan dizi sektörüne 124 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu, başvuru sayısı açıklandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım tarihinde başvuruları başlayan 500 bin sosyal konut projesine şuan kadar 5 milyon 440 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Kurum, ilk kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini belirtti ve evlerin yapımının hızlıca başlaya söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 15:47, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 15:49
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya kent merkezinde bulunan Emek ve Aksaray Mahallerinde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Yıl sonu itibariyle 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlandıklarını belirten Bakan Kurum, "11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Daha fazla kontenjan ayırdık

500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldığını belirten Kurum, şunları söyledi:

- 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık.

- Hatay'ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne'de 6800, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız.

