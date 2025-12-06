İşkur'dan iki aylık maaş farkını mahkeme yoluyla aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra gerçekleştirilen kamu görevlisinin başvurusunda, 2 aylık maaş farkının yasal faiziyle ilgiliye ödenmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) meslek danışmanı olarak görev yapan kişi, lisans eğitimini tamamlamasının ardından diplomasını kurumuna sundu ve bunun özlük dosyasına işlenmesini, derece/kademe ilerlemesinin yapılmasını talep etti.

Talebi 45 gün sonra personel başkanlığına iletilen kişinin derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra gerçekleştirildi. Dilekçesinin işleme geç alınması nedeniyle maddi kayıp yaşadığını, 2 ay maaş farkı alamadığını belirten kişi, bunun hesaplanarak tarafına ödenmesini istedi.

Kişi, kurum tarafından talebinin karşılanmaması üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı buldu ve 2 aylık maaş farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

"Hizmet kusuru"

KDK'nin kararında, başvuru konusu olayda çeşitli gerekçelerle başvurucunun işleminin geciktirildiği, bunun "hizmet kusuru" olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hizmet kusuru nedeniyle başvurucunun ekonomik menfaati bakımından olumsuz bir durum oluştuğu değerlendirmesine yer verilen kararda, "Mevzuata aykırı şekilde başvuranın müracaatının ilgili amirlere zamanında iletilmediğini tespit ederek ödenmeyen 2 aylık maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kamu hizmetinin hiç işlememesi, geç işlemesi, kötü işlemesi gibi durumlar oluşması halinde idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararı gidermesi gerekir." ifadeleri yer aldı.

Tavsiye kararının ardından İŞKUR, maaş farkının yasal faiziyle birlikte başvurucuya ödenmesi adına işlem tesis edilmesinin uygun görüldüğünü KDK'ye bildirdi.