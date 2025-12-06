Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'yi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak Şam'a gitti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü. Ardından Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve askeri ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.