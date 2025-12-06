Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
MEB-EKYS yazılı sınavının konu dağılımı belli oldu
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'yi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 17:07, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 17:10
Yazdır
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak Şam'a gitti.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü. Ardından Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve askeri ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.

