Özel: Asgari ücret 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına düştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan, hukuktan, adaletten, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız." dedi.

Özel, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi"nde yaptığı konuşmada, bütçe hakkının, insanlığın en önemli kazanımı olduğunu söyledi.

İki gün sonra TBMM'de bütçenin görüşüleceğini anımsatan Özel, "Bütçe hakkı, öyle Meclis'te bir komisyon kurulmuş, bütçeler orada konuşulmuş, öyle bir yer değil. Bütçe Meclis'ten doğmaz, Meclis bütçe hakkından doğar." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Demokrasi, adil sandık ister, doğru bir seçim sistemi ister, ardından hakkaniyetle yönetmek ve sürekli hesap vermek ve denetlenmek ister. O yüzden birileri, 'Oyu aldım, 5 yıl ben bilirim, sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü, valiyi, emniyet müdürünü, bakanı, bürokrat ben atarım, 5 yıl keyfime bakarım' diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır, o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır. İşte bugünkü bu birlikteliğinizin, Yurttaş Birlikteliği'nin ortaya koyduğu iradenin kıymeti de tam buradadır. Doğru yerdesiniz, doğru yapmaktasınız, siz tarihin doğru tarafındasınız, tek adam yine kaybedecek, yine yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır."

"Emeklilerin ve emekçilerin hakları çalınmaktadır"

Hükümetin iktidara gelmeden önce asgari ücretin 1,5 emekli maaşına dek geldiğini, şu an emekli maaşının asgari ücretin yüzde 70'i olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Asgari ücret o gün 7 çeyrek altın satın alma gücündeydi, bugün 22 bin liralık utanç maaşı, açlık sınırının altındaki asgari ücret, 2 çeyrek altın alabiliyor. O gün en düşük emekli maaşı, 8 çeyrek altın alabiliyordu, bugün en düşük emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Bakın bir iktidar, bizi 8'den 7'ye, 8'den 6,5'a geriletmemiş, 8'den 1,5'a getirmiş. Bu ülkede emeklilerin ve emekçilerin hakları adeta azalmakta, gerilemekte, sömürülmekte değil, çalınmaktadır, gasp edilmektedir. Büyük bir haksızlık, büyük bir vicdansızlık, emekliler için barınma sorununu, aldığı maaşla barınsa aç kalma, karnını doyursa sokakta kalma sorununu getirmiştir. Evladının geleceğinden endişeliler, ölmeye korkar haldedir, gözler arkadadır."

Asgari ücret teklifi

Özel, 39 bin liralık asgari ücret ve bunu verecek esnaf için 10 bin 500 liralık sosyal güvenlik prim desteği teklifini ilan ettiklerini ve bunun için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan, hukuktan, adaletten, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız. O yüzden bu meydanların susmayan ve dinmeyen sloganıyla sizin iradenizi saygılarken bir kez daha bu meydana selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Miting öncesi AKM önünde toplanan Yurttaş Birlikteliği, CHP Ankara İl Başkanlığı, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emek Partisi üyeleri kortej, pankart ve flamalar eşliğinde alana yürüdü.