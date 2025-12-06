Feyyaz Uçar'ın vefat eden torunu toprağa verildi

Feyyaz Uçar, kızı Özgenur ve damadı Çağdaş Arbay ile taziyeleri kabul etti.

Törene, Uçar ve Arbay ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Erken doğan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 3,5 aylık Can Arbay için Narlıdere ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın dün vefat eden torunu Can Arbay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

