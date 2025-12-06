Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Ana sayfaHaberler Spor

Sadettin Saran: TFF Başkanı gerekeni yapacaktır

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2025 20:14
Sadettin Saran: TFF Başkanı gerekeni yapacaktır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, maç öncesi dün akşam oynanan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Saran'ın sözleri:

"TÜRK SPORU İÇİN KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR"

"Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur."

"TFF BAŞKANI GEREKENİ YAPACAKTIR"

"Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz."

