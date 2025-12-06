Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 22:19, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 22:41
Yazdır
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Semedo'nun 20. dakikadaki sakatlığının ardından hücumda top tutmakta zorlandı. İlk yarı boyunca birkaç net pozisyon üretmesine karşın gol bulmayı başaramayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Golün ardından Youssef En-Nesyri ile çok net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, ardından baskı yedi.

RAMS Başakşehir'in 80. dakikada Bertuğ Yıldırım ile bulduğu gole engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ligde puanını 33'e yükselten Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.


- Semedo sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 17. dakikasında ani atak için topla hareketlenen Semedo, Harit ile girdiği mücadele sonrasında sağ arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.

Devam edemeyen Semedo'nun yerine 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu, oyuna dahil oldu.


- Skriniar 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, bu sezon ligde 2. golünü attı.

Maçın 63. dakikasında takımı öne geçiren gole imza atan Skriniar, ilk golünü 2. haftada Kocaelispor karşısında kaydetmişti.


- Fenerbahçe, 6 maç sonra ligde rakibine takıldı

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e ligde 6 maç aranın ardından takıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 6 maç aranın ardından Başakşehir'e puan kaybetti.


- Puanlar 13 maç sonra bölüşüldü

Fenerbahçe ile Başakşehir, 13 maçın ardından berabere kaldı.

Bu karşılaşma öncesinde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi iki ekip, 13 maçın ardından sahadan beraberlikle ayrıldı.


- Son 3 resmi maçı 1-1 bitti

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.

Söz konusu süreçte 2'si lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Fenerbahçe, ligde Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa'da da Ferencvaros'a karşı aynı skorla sahadan ayrıldı.


- Puanı Bertuğ Yıldırım'ın golü getirdi

Başakşehir'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Abbosbek Fayzullayev'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki santrfor, 9 dakika sonra fileleri havalandırarak beraberliği sağladı.

Bertuğ, turuncu-lacivertli ekibin Trabzonspor'a 4-3 mağlup olduğu müsabakada da bir gole imza atmıştı.


- Ligde 5. kez berabere kaldı

RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de 5. beraberliğini yaşadı.

Ligde 5 maçın ardından sahadan 1 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 galibiyete imza attı.

