Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AK Parti Meclis Grubu'nun önümüzdeki hafta son pürüzlerini gidereceği doğum izni taslağının detayları belli oldu. Taslağa göre, mevcut durumda annelere verilen 16 haftalık doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Düzenleme, işçi ve memurlar arasındaki hak farklılıklarını da gidermeyi hedefliyor: İşçi babaların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilecek ve işçi anneler de memur annelerle aynı süt izni haklarına sahip olacak.

Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; uzun süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis grubu önümüzdeki hafta konuyla ilgili taslaktaki son pürüzleri giderecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslakta, mevcut mevzuattaki annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması yer alıyor.

İŞÇİ-MEMUR ARASINDAKİ FARK GİDERİLECEK

Yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Halihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek.

Hükümetin doğum iznini daha da fazla artırmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü, ancak bu tür uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınıyor. Düzenlemede hem aileyi desteklemesi hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmemesi hedefleniyor.

"AİLE VE ÇOCUK DOSTU" OLMALI

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde. Hükümet kaynakları yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle de hayatın "aile ve çocuk dostu" hale getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

