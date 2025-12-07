'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!

PARA VERMEZSEN SİCİLİN BOZULUR



Meclis gündemine alınan 11'inci Yargı Paketi'nde sanal ortamda hakaret davalarında yeni dönem başlayacak. Teklife göre, sanal ortamda hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak. Sanal ortamda hakaret eden kişiler için dava açılabilecek. Ön ödeme kapsamındaki bu suç uzlaşma kapsamından çıkarılacak. Böylece sosyal medya üzerinden hakaret suçu takip ederek, dava açan ve uzlaşma sürecinden gelir elde edenlerin 'haksız kazanç kapısı' da kapatılacak.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede, sosyal medyada hakaret davası takip eden avukatların, dava açılan kişiye uzlaştırma sürecinde, "Senin geleceğini yakmayalım", "Sicilinde suç bulunmasın", "Şu kadar lirayı bana ver, ben de şikayetimden vazgeçeyim. Uzlaştırma aşamasında mesele kapansın" ifadeler kullandığını söyledi. Bu durumun bir sektör oluşturduğuna işaret eden Acar, bu suçun ön ödeme kapsamında çıkarılacağını ifade etti.

2 YILDA 534 BİN ŞİKAYET DOSYASI



Meclis Adalet Komisyonu'na sunulan verilere göre, 2024-2025'te sanal ortamda hakaret kapsamında açılan toplam soruşturma sayısı 534 bin 505'i buldu. Bu soruşturmalardan 270 bin 912'si takipsizlikle sonuçlanırken, 60 bin 276'sı davaya dönüştü. Bu davalardan 11 bin 161'inde mahkümiyet, 10 bin 88'inde hükmün açıklanmasının geri bırakılması 24 bin 88 de beraat karar verildi. Avukatlar ve müvekkilleri on binlerce soruşturmada "uzlaşma" teklif ederek astronomik paralar kazandı. Yargıyı da meşgul eden birçok hakaret davasında belli başlı avukatların imzası var.

12 BİN KAMU DAVASI



Öte yandan sosyal mecralar üzerinden kamu görevlisine hakaret kapsamında 2024 yılında 56 bin 708 soruşturma, 12 bin 248 kamu davası açıldı. 2025 yılında yürütülen soruşturma sayısı 62 bin 334'e yükselirken, açılan kamu davası sayısının ise 7 bin 704 oldu. 2024 yılında vatandaşlar yüz yüze hakaretten toplamda 632 bin 78 hakaret davası açıldı.

Avukatlar telif pazarı kurdu



Davaların avukatlar tarafından kazanca dönüştürüldüğü bir sektör de "telif piyasasında" yaşanıyor. Adana'da şoförlük yapan Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı 'Şalvar Davası' filminden bazı sahneleri paylaştı. Sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezine çağrılan Ali Çapar'ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi. Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar, "Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk" ifadelerini kullandı. Çapar, "Müjde Ar'ın avukatları arabulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil" diye konuştu.

Önce tebrik sonra dava



Mağduriyetin bir örneği de İzmir'de meydana geldi. Konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, 2023'ün Haziran ayında dünyaevine girdi. Düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını söyleyerek çıkan çiftin bu onları düğüne katılanlardan büyük alkış aldı. Çiftin şarkı söyledikleri video, sosyal medyada paylaşıldı. Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşılaştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

Hasan Başkaya videonun ilk paylaşıldığı günlerde Ankaralı Coşkun'un kendi hesabına alkış emojisi bırakarak tebrik ettiğini, hatta "Hakkını helal et abi, izinsiz söyledik" şeklindeki yorumuna da yanıt verdiğini söyledi. Başkaya, daha sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadık. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Böyle bir parayı hayatım boyunca bir arada görmedim."