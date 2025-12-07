Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Ankara, Şam'ın SDG'ye operasyonuna destek vermeye hazır

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Suriye ordusuna entegre olması beklenen YPG/ SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegre olmaması halinde güvenlik kaynaklarının, "Mutabakata uymazlarsa Şam operasyon yapar, biz de destek veririz" dediği öne sürüldü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 10:10, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 10:29
Ankara, Şam'ın SDG'ye operasyonuna destek vermeye hazır

Güvenlik kaynakları, SDG'nin 10 Mart Anlaşması'na uymaması halinde, Şam yönetimin operasyon yapacağına dikkat çekerek, Ankara'nın da gerekli desteği vereceğini vurguladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye'de çok büyük yıkımlar oldu. Yeniden imarı, bir ekonomik değer de ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bir araya gelip çalışacak. Hatta yavaş yavaş da başlandı ama biraz zaman alacak. Amerika'nın yaptırımları kaldırması çok önemli.

