Devrilen cezaevi nakil aracında yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 14:56, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 14:56
Yazdır
Devrilen cezaevi nakil aracında yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Tepeköy köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Antalya'ya giden ve R.K.'nin kontrolünü yitirdiği 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı, yol kenarına devrildi. Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken 1'nin ise Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

